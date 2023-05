Andrà avanti ancora per un anno il monitoraggio della falda acquifera in prossimità dell’ex stazione di servizio Agip, in piazza Manno.

Il dirigente del settore Sviluppo del territorio, Giuseppe Pinna, ha firmato la determina attraverso la quale approva la richiesta inoltrata al Comune dalla società Eni Rewind. «Nelle more della ricezione dei dati Arpas - si legge nel documento - occorre procedere alla riaccensione dell’impianto di Pump&Treat per il monitoraggio, con cadenza bimestrale, delle acque a partire dal mese di maggio 2023».

L’inquinamento da idrocarburi della falda era stato accertato vent’anni fa, nel 2003, subito dopo la chiusura del distributore di benzina all’angolo con via Solferino.

I risultati analitici del monitoraggio nel mese di marzo hanno evidenziato il superamento dei limiti normativi di uno dei piezometri, pozzo di osservazione del carico idraulico: si va avanti per un altro anno.

