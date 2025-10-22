La Polizia di Stato di Oristano ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per furto aggravato in appartamento ai danni di una coppia di anziani.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, noto per la sua esperienza nelle riparazioni di elettrodomestici, era arrivato nell’abitazione della coppia con il pretesto di aggiustare una cucina. Approfittando di un momento di distrazione di una delle vittime, aveva rovistato nei cassetti del soggiorno, riuscendo trovare il borsello della donna con dentro mille euro, il tanto della pensione ritirata il giorno stesso alle Poste.

La vittima, dopo essersi accorta del furto, ha contattato subito il 112 ma all’arrivo dgli agenti l’uomo era già fuggito. Le successive indagini della Squadra Mobile, supportate dalla Polizia Scientifica e dall’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, insieme alla dettagliata descrizione fornita dalla coppia, hanno permesso di identificare il responsabile.

L’uomo, residente nell’oristanese e senza fissa dimora, è stato rintracciato dagli investigatori, arrestato e portato a Massama, dove dovrà scontare una pena di 1 anno, 7 mesi e 15 giorni di reclusione, oltre a risarcire le vittime e pagare le spese processuali.

(Unioneonline/v.f.)

