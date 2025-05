C’è chi aspetta da anni, chi rinnova la domanda con la speranza di guadagnare qualche posizione e chi, nonostante tutto, resta fuori.

Tra affitti alle stelle, stipendi insufficienti e precarietà diffusa, l’edilizia residenziale pubblica rappresenta una delle poche risposte concrete per chi vive il disagio abitativo. Il Comune ha pubblicato la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Un passaggio fondamentale per centinaia di cittadini che attendono un alloggio popolare. Numeri alla mano, sono 366 le domande presentate: 326 famiglie sono state ammesse, mentre 40 richieste sono rimaste escluse per mancanza dei requisiti previsti dal bando.

I dati, al di là delle cifre, restituiscono l’immagine di una città in cui il bisogno di una casa stabile è ancora lontano dall’essere soddisfatto. La graduatoria è consultabile fino al 6 giugno 2025 sull’albo pretorio online del Comune e presso la sede dell’A.R.E.A. di Oristano. Eventuali osservazioni o opposizioni potranno essere presentate entro il 7 luglio.

A sottolineare il significato dell’iniziativa, le parole del sindaco Massimiliano Sanna: «L’edilizia pubblica rappresenta una risposta concreta al bisogno abitativo di molte famiglie – dichiara il primo cittadino –. Con la pubblicazione di questa graduatoria aggiornata, facciamo un passo importante verso l’assegnazione degli alloggi a chi oggi ne ha realmente diritto, in un’ottica di equità e trasparenza».

Per chiarimenti o assistenza, è possibile rivolgersi al servizio Politiche della Casa in piazza Elonora, contattando Roberta Vinci al numero 0783/791218 o via email all’indirizzo roberta.vinci@comune.oristano.it.

