Continua la lotta alle zanzare a Oristano, ancora più importante anche alla luce dei recenti casi di West Nile sul territorio.

Sabato 23 agosto, a partire dalle 3 del mattino, la ditta Nuova Prima Srl effettuerà un intervento di disinfestazione adulticida su incarico dell’Amministrazione provinciale.

L’operazione interesserà diverse zone della città, tra cui Torangius, il Campo Coni e il Liceo Scientifico, le aree verdi di via Solferino, delle scuole in via Bellini e via Palestrina, piazza Manno, via Brianza, piazza Martiri delle Foibe e via Antioco Casula.

Per garantire la sicurezza e l’efficacia del trattamento, è importante non sostare vicino alle macchine operative, tenere le finestre chiuse, coprire o svuotare ciotole e abbeveratoi degli animali domestici, non lasciare panni stesi all’aperto e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata negli orti prima di consumarla.

