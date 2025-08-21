Il Comune di Siamanna ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione dei bonus a favore degli studenti universitari residenti. Il sostegno economico è riferito all’anno accademico 2024/2025. L’ente comunale ha stanziato per i bonus 2.500 euro; l’importo massimo dei bonus per ogni singolo studente è di 600 euro per il percorso universitario e di 600 euro per il bonus laurea.

Per quanto riguarda il bonus laurea, inoltre, è previsto un ulteriore premio di 100 euro per coloro che hanno ottenuto una valutazione di laurea di 110 con lode. I beneficiari, oltre a essere residenti a Siamanna, dovranno non aver compiuto, al 31 dicembre prossimo, 25 anni per il corso triennale, 27 anni gli iscritti alla magistrale ed essere regolarmente iscritti all’anno accademico 2025/2026.

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Amministrativo comunale con consegna a mano o tramite posta elettronica (indirizzo comune.siamanna.or@legalmail.it). La scadenza è prevista per il 6 ottobre.

© Riproduzione riservata