Un’iniziativa che unisce solidarietà, socialità e benessere. Anche quest’estate la sezione cittadina dell’Auser rinnova il proprio impegno verso gli anziani e le persone fragili della comunità, promuovendo la tradizionale settimana di vacanza nella Colonia marina di Arborea, dal 25 al 31 agosto.

Esperienza che non è solo svago, ma soprattutto occasione di inclusione e condivisione, resa possibile grazie al sostegno e alla presenza attiva dei volontari. L’iniziativa prevede giornate all’insegna del relax tra mare e natura, con trasferimento in giornata e rientro serale, così da permettere a tutti di partecipare. La storica pineta frangivento, simbolo di accoglienza e memoria collettiva, farà da cornice a momenti di socialità e convivialità: il pranzo comunitario, cucinato e condiviso dai soci, sarà il cuore di un’esperienza che celebra la vicinanza, l’amicizia e il piacere dello stare insieme.

L’Auser conferma così la propria vocazione, creare reti di sostegno e contrastare solitudine ed emarginazione, offrendo a chi è più fragile la possibilità di vivere giornate serene in compagnia. Un’opportunità preziosa, che rafforza i legami comunitari e valorizza il ruolo degli anziani come risorsa viva della società. Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere alla sede Auser presso la Casa del Volontariato, in via Napoli, aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.

© Riproduzione riservata