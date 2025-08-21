Bauladu, il Comune organizza due giornate di educazione digitaleL’obiettivo è quello di fornire a tutti i partecipanti le competenze di base per poter navigare sui siti istituzionali e sui social media
Il Comune di Bauladu, in collaborazione con il Servizio Civile, organizza due giornate di educazione digitale. Sono previste due sessioni, della durata di circa due ore ciascuna, che si svolgeranno il 22 e il 24 settembre, dalle 11 alle 13.
Gli interessati possono iscriversi fino al 12 settembre compilando l’apposito modulo reperibile presso gli uffici comunali. Come fa sapere il Comune, gli incontri verranno attivati con un numero di iscritti pari o superiori a 4.