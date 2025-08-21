Narbolia, addio all’incrocio maledetto verso il mareDopo l’ennesimo incidente al bivio per Putzu Idu, la Provincia realizzerà una rotatoria
Ennesimo incidente stradale nel bivio maledetto che porta al mare di Putzu Idu. Fortunatamente ci sono state solo lievi conseguenze per i due conducenti ma resta la pericolosità di quell’incrocio a raso. E dalla Provincia arriva puntuale la rassicurazione: «Abbiamo pronto il progetto per realizzare una rotatoria ed eliminare l’incrocio a raso tra le strade Provinciali 10 e 11», precisa l’amministratore straordinario Battistino Ghisu.
L’impatto è stato violentissimo. Forse a causa di una mancata precedenza si sono scontrate una Volkswagen e una Kia Niro, ad avere la peggio la conducente dell’utilitaria che è stata soccorsa dagli operatori del 118 e accompagnata all’ospedale. Lievi ferite per l’altro automobilista. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo radiomobile di Oristano.
L’incidente ha riproposto il problema della sicurezza. «Da subito mi sono occupato di questo incrocio – ha precisato Ghisu – con il dirigente Giuseppe Pinna e i tecnici della Viabilità è stato definito un intervento urgente e tra domani e lunedì sarà approvato il progetto esecutivo per due rotonde. Una nell'incrocio a raso tra la Provinciale 10 e la 11, l’altra fra la 1 e la 60 all’incrocio fra Nuraxinieddu e Baratili. Il costo delle opere è di 648mila euro, le manderemo subito in appalto».