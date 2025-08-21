Ennesimo incidente stradale nel bivio maledetto che porta al mare di Putzu Idu. Fortunatamente ci sono state solo lievi conseguenze per i due conducenti ma resta la pericolosità di quell’incrocio a raso. E dalla Provincia arriva puntuale la rassicurazione: «Abbiamo pronto il progetto per realizzare una rotatoria ed eliminare l’incrocio a raso tra le strade Provinciali 10 e 11», precisa l’amministratore straordinario Battistino Ghisu.

L’impatto è stato violentissimo. Forse a causa di una mancata precedenza si sono scontrate una Volkswagen e una Kia Niro, ad avere la peggio la conducente dell’utilitaria che è stata soccorsa dagli operatori del 118 e accompagnata all’ospedale. Lievi ferite per l’altro automobilista. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri del Nucleo radiomobile di Oristano.

L’incidente ha riproposto il problema della sicurezza. «Da subito mi sono occupato di questo incrocio – ha precisato Ghisu – con il dirigente Giuseppe Pinna e i tecnici della Viabilità è stato definito un intervento urgente e tra domani e lunedì sarà approvato il progetto esecutivo per due rotonde. Una nell'incrocio a raso tra la Provinciale 10 e la 11, l’altra fra la 1 e la 60 all’incrocio fra Nuraxinieddu e Baratili. Il costo delle opere è di 648mila euro, le manderemo subito in appalto».

© Riproduzione riservata