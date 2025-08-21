Ad Arborea è allarme vespe. La sindaca Manuela Pintus, a causa delle presenza di vari nidi, ha deciso di interdire l’accesso, a chiunque e a qualsiasi titolo, nell’area boscata presente nella strada 25 Ovest, già delimitata e segnalata con il nastro di segnalazione di pericolo bianco e rosso.

Nell’ordinanza firmata dalla sindaca si legge inoltre che la polizia locale e il personale dell’Agenzia Forestas dovranno preoccuparsi di far rispettare il divieto.

Intanto domani mattina, a partire dalle 5.15, verrà effettuato da personale incaricato dalla provincia di Oristano un trattamento di disinfestazione contro le vespe in corrispondenza del lungomare e delle aree limitrofe.

«Si prega di tenere chiuse porte e finestre - si legge in una nota durata dal Comune - di non circolare durante l’erogazione dell’insetticida, mettere al riparo animali domestici, panni stesi, eventuali giochi utilizzati dai bambini, erbe aromatiche e non consumare frutta e ortaggi rimasti depositati nelle aree esterne prossime alla strada per almeno sei giorni successivi».

L'ordinanza sarà in vigore fino a nuove comunicazioni da parte del Comune.

