Cinque persone, tra cui una bambina di pochi anni, soccorse dalla Guardia Costiera di Oristano nel mare davanti a Pistis, in territorio di Arbus.

La famiglia si trovava a bordo di una piccola unità da diporto di 6 metri, quando le condizioni meteomarine sono improvvisamente peggiorate rendendo difficile la navigazione.

Dall’imbarcazione è allora partita una richiesta di aiuto al numero 1530 e sul posto si è portata una motovedetta della Capitaneria di Porto oristanese, navale specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Giunti in prossimità dell’unità in difficoltà, i militari della Guardia Costiera si sono dapprima delle buone condizioni di salute dei diportisti, con la bambina che aveva iniziato a soffrire dei primi sintomi di chinetosi. La piccola e altre due persone sono stati trasbordate sulla motovedetta, mentre il conducente e un’altra persona sono rimaste sull’imbarcazione e scortati al sicuro dalla motovedetta sino all’ormeggio nel porticciolo di Marceddì.

Qui la bambina e altre due persone sono state affidate alle cure del personale sanitario.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata