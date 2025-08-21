Sabato, a Palmas Arborea, un’intera serata all’insegna dell’intrattenimento e del buon cibo. Nella centrale piazza Sant’Antioco, a partire dalle 19.30, la settima edizione della Sagra del Vitello e l’11sima di “Palmas Canta e Balla”. Alle 19.30 il via alla sagra, con un menù composto da un primo (gnocchetti sardi con purpuzza), secondo (vitello arrosto con patate), pane, formaggio, acqua e vino. Nel corso della serata è prevista anche l’esposizione di costumi e artigianato palmarese “C’era una volta Palmas”. A seguire appuntamento con “Palmas Canta e Balla”. Dalle 21, sempre in piazza Sant’Antioco, sotto la direzione artistica del Maestro Alessio Pilloni, si esibiranno il Coro “La Vega” di Milis, diretto da Gianni Puddu, e quello Polifonico Palmarese, diretto dal Maestro Pilloni. Presenta Gaia Cadoni. Nel corso della serata musica e balli sardi con il gruppo “Poesias”. Gli eventi sono organizzati dall’associazione “Ajo Palmas” e dal Coro Polifonico Palmarese, in collaborazione con il Comune.

