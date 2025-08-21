Ancora disagi nelle borgate marine di San Vero Milis.

Da oggi alle 20 il Comune, ente che gestisce la risorsa idrica, sospenderà l'erogazione dell'acqua potabile per esigenze tecniche fino alle 8 di domani mattina.

Dal Comune fanno sapere però che la sospensione potrebbe essere ripetuta nei prossimi giorni. Per i residenti e le attività commerciali quindi nuovamente disagi.

L'ultima sospensione risale infatti allo scorso 5 agosto. A causa di un guasto i residenti erano rimasti senza acqua per tre giorni. Un disagio non indifferente in piena estate. Non erano mancate polemiche e proteste.

