San Vero Milis, torna l'incubo acqua: il Comune sospende l'erogazione per esigenze tecnichePer i residenti e le attività commerciali quindi nuovamente disagi
Ancora disagi nelle borgate marine di San Vero Milis.
Da oggi alle 20 il Comune, ente che gestisce la risorsa idrica, sospenderà l'erogazione dell'acqua potabile per esigenze tecniche fino alle 8 di domani mattina.
Dal Comune fanno sapere però che la sospensione potrebbe essere ripetuta nei prossimi giorni. Per i residenti e le attività commerciali quindi nuovamente disagi.
L'ultima sospensione risale infatti allo scorso 5 agosto. A causa di un guasto i residenti erano rimasti senza acqua per tre giorni. Un disagio non indifferente in piena estate. Non erano mancate polemiche e proteste.