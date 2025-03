Il prossimo 12 aprile, alle 10, nell'Auditorium dell'Istituto Mossa in via Carboni si terrà un incontro organizzato dalla Lilt di Oristano – guidato dalla presidente Eralda Licheri – sulla prevenzione grazie alla sana alimentazione e sul trattamento del tumore alla mammella. L'incontro di formazione è rivolto ai dipendenti della provincia e non solo. Saranno presenti diversi esperti tra cui i medici della Asl di Oristano.

Luigi Curreli parlerà del percorso diagnostico e terapeutico, Luciano Curella di chirurgia senologica tra passato, presente e futuro, mentre Francesco Piras parlerà di alimentazione in ambito oncologico. Spazio infine anche alle domande da parte dei presenti.

All’incontro dal titolo "La prevenzione oncologica. Lo strumento vincente” sarà presente anche il coordinatore regionale della Lilt Alfredo Schirru e l’amministratore straordinario della provincia di Oristano Battistino Ghisu.

© Riproduzione riservata