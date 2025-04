Bravi da anni, stavolta bravissimi. I cittadini oristanesi si confermano ai vertici regionali nella raccolta differenziata. Lo scorso anno la percentuale ha raggiunto l’80,53 per cento, anche se il dato è ancora provvisorio poiché ancora non tiene conto di tutti gli imballaggi prodotti dalle utenze che non utilizzano il servizio pubblico. E siccome, con l’attivazione della tariffa puntuale, il superamento della soglia dell’80 per cento dà diritto ad uno sgravio tariffario del 50 per cento sul conferimento del secco, per il Comune la premialità sarà di quasi 310mila euro: somma che non sarà caricata sulle bollette dei cittadini.

Nel 2024 all’impianto di trattamento gestito dal CIPOR sono state conferite 2.955 tonnellate di secco con un costo complessivo di 619.439 euro.

«È un risultato significativo, frutto della collaborazione tra cittadini e amministrazione comunale – evidenzia il sindaco Massimiliano Sanna -. Tuttavia, non mancano alcune criticità che il Comune, attraverso l’Ufficio Ambiente e la società che cura il servizio di igiene urbana, sta cercando di risolvere».

Tra le problematiche più frequenti, fanno sapere dall’Amministrazione, l’abbandono di rifiuti vicino ai cestini gettacarta e la gestione non corretta dei rifiuti in alcuni condomini dove persiste l’utilizzo di vecchi contenitori o l’abbandono di buste fuori dai raccoglitori.

«È fondamentale rispettare le regole per un corretto conferimento dei rifiuti», ricorda l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda che invita chi non avesse ancora i contenitori a recarsi all’Ecopoint di via Eleonora, dove è possibile ritirarli, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 19.

© Riproduzione riservata