L’Asl e il mondo della scuola vicini con un fine preciso: garantire l’inclusione e il benessere psicofisico degli alunni con diabete di tipo 1 fra i banchi grazie alla formazione del personale scolastico. Questo è l’obiettivo del protocollo d’intesa, revisionato e aggiornato, tra Azienda socio-sanitaria locale di Oristano e Ufficio scolastico provinciale, firmato dal commissario straordinario della Asl 5 Federico Argiolas e dal dirigente dell’Ambito territoriale provinciale di Oristano Fabrizio Floris.

L’accordo, che diventerà operativo a partire dal prossimo anno scolastico, permetterà al personale scolastico di essere formato dai pediatri diabetologi della Asl sulle procedure da attuare per un corretto inserimento degli alunni con diabete di tipo 1.

«Il protocollo nasce da un dato epidemiologico rilevante: in provincia di Oristano vengono diagnosticati ogni anno 74 nuovi casi di diabete di tipo 1 ogni 100.000 abitanti di età compresa fra 0 e 14 anni - ha spiegato la direttrice dell’Unità operativa di Pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano Enrica Paderi - mentre nel resto d’Italia la media è di 6 nuovi casi all’anno ogni 100.000 abitanti nella stessa fascia d’età». «Di fronte a un’incidenza così elevata occorreva dare una risposta forte e chiara da parte della scuola agli alunni con diabete di tipo 1 e alle loro famiglie – ha affermato il dirigente dell’Atp di Oristano Fabrizio Floris – Grazie al protocollo sarà possibile offrire accoglienza e supporto in ambito scolastico ai piccoli alunni con diabete di tipo 1 e alle loro famiglie».

L’ufficio scolastico provinciale ha identificato quattro scuole polo che saranno sede della formazione per tutto il personale scolastico in servizio negli Istituti comprensivi della provincia di Oristano. La formazione si articolerà in due fasi: nella prima sarà fornita una formazione base per tutto il personale scolastico coinvolto nella gestione dell’alunno con diabete, poi ci sarà una formazione più specialistica che verrà fornita ai docenti che ne faranno richiesta per i singoli casi, in relazione a situazioni particolari, come l’esordio della malattia, gli scompensi metabolici, i momenti di crisi e le difficoltà di gestione del caso, che necessitano di un intervento individualizzato e mirato.

