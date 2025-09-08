Oristano, apertura regolare per l’ex Istituto Mossa nonostante il rogoL’inizio delle lezioni confermato il 15 settembre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un gesto devastante, ma la determinazione della comunità scolastica è stata più forte.
Nonostante l’incendio che ha danneggiato i locali dell’ex “Mossa”, l’istituto oristanese sarà pronto ad accogliere studenti e insegnanti il 15 settembre, come deciso in una riunione straordinaria con il Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale, Fabrizio Floris, l’amministratore della Provincia, Battista Ghisu, l’ingegner Graziano Plana dell’ufficio tecnico provinciale e il Dirigente dell’IIS “Don Deodato Meloni”, Bruno Sanna.
La riapertura avverrà regolarmente, anche se “alcune aree resteranno transennate fino al completamento dei lavori e il ripristino della rete internet richiederà tempi più lunghi” - fa sapere il preside. L’obiettivo è garantire la continuità didattica senza ulteriori ritardi.
Sanna ha formalizzato querela contro ignoti per i danni subiti e per l’ipotesi di interruzione di pubblico servizio. «L’istituto - afferma -siamo in caso di rinvio a giudizio dei responsabili, si costituirà parte civile per ottenere il risarcimento, anche dai genitori se si trattasse di minori».
Il messaggio è chiaro: la scuola è un diritto fondamentale, e la comunità scolastica è pronta a difenderlo con determinazione.