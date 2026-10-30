Entra nel vivo Ri-tessere il Futuro – Storie di Lana, Natura, Comunità del CEAS Centro educazione ambientale Don Deodato Meloni. Il progetto sull’importanza e la consapevolezza di vestirsi e sul riutilizzo degli abiti rispettando l’ambiente.

Domani sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, presso la sede del CEAS in via Pineta, si svolgeranno due laboratori dedicati alla tintura naturale e all’eco-print. Le attività concluderanno il ciclo di incontri e laboratori del progetto “Ri-tessere”, dedicato alla riflessione sulle criticità della fast fashion e alla riscoperta di abilità manuali che valorizzano il tempo, la pazienza e la cura necessari per realizzare le cose con consapevolezza.

Questi ultimi laboratori si collegano alle azioni di valorizzazione dell’ambiente e del bosco e dell’Arboreto di Funtana Longa, in collaborazione con l’Agenzia regionale FoReSTAS. Proprio nel prezioso arboreto conserva la macchia mediterranea e le sue specie tintorie.

Ri-tessere concentra l’attenzione sulle buone pratiche nell'indossare vestiti "sostenibili" per vivere in armonia con la natura. Rientra nell’ambito di “Sardegna 2030, strategia regionale sviluppo sostenibile”, con Infeas, rete regionale della Sardegna dell'educazione ambientale e sostenibilità, finanziato e sostenuto dall’assessorato all’ambiente della Regione.

© Riproduzione riservata