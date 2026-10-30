Una festa che coinvolgerà l’intera comunità di Siapiccia. Sabato 31 ottobre, nel centro sociale del paese, infatti, sono in programma i festeggiamenti per i 40 anni di attività della Pro loco. Un’occasione per celebrare, assieme a tutta la popolazione, una storica data attraverso un pomeriggio di festa.

Il programma dell’evento prenderà il via alle 17, con i saluti istituzionale del presidente della Pro loco, Maurizio Atzeni, e del sindaco di Siapiccia, Raimondo Deidda. Alle 17.30, momento atteso, con la proiezione delle immagini e dei documenti storici che ripercorrono i 40 anni di attività dell’associazione.

Alle 18 è prevista la consegna di una pergamena commemorativa agli ex presidenti della Pro loco. Chiusura con gli interventi del pubblico, i saluti finali e un momento conviviale aperto a tutta la comunità.

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