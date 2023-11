Buone notizie per i pazienti neurologici di Oristano.

Al piano terra dell'ospedale San Martino, nei locali interni al reparto di Medicina, è stato inaugurato il servizio di day hospital di Neurologia: un primo passo importante al quale seguirà tra qualche mese l’attivazione di un reparto autonomo.

«Un risultato importante per la nostra azienda sanitaria e che rientra nelle principali azioni di implementazione dei servizi e dei reparti dell’ospedale San Martino messe in campo da questa direzione generale», il commento del direttore generale Angelo Maria Serusi.

Due nuovi neurologi porteranno avanti le attività del day hospital. «Ci occuperemo soprattutto dei pazienti affetti da sclerosi multipla, ma non solo - ha spiegato il direttore della struttura complessa di Neurologia Bastianino Murgia - Prenderemo in carico anche i pazienti con neuropatie periferiche e miastenia».

L’obiettivo finale è la gestione globale del paziente neurologico. «Esso permetterà ai pazienti di ricevere gli opportuni trattamenti nel loro territorio senza l’obbligo di rivolgersi ad altre strutture regionali», ha aggiunto Murgia.

Un servizio fondamentale soprattutto per i malati di sclerosi multipla che nell’Oristanese colpisce poco meno di 700 cittadini. Soddisfatto Achille Foggetti, commissario in scadenza dell’Aism di Oristano: «Finalmente nell’atto aziendale approvato da questa direzione generale della Asl la sclerosi multipla è stata inserita fra le patologie che devono essere curate in presidi sanitari in loco».

Il prossimo passo è l’apertura di un reparto dedicato «che - assicura il direttore sanitario Antonio Maria Pinna - sarà avviato entro i primi mesi del 2024».

© Riproduzione riservata