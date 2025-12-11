Un’esplosione in un centro dentistico ha creato momenti di paura nella notte a Oristano. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente limitando i danni.

Sono stati alcuni residenti nella palazzina, che al piano terra ospita il centro dentistico Primo in via Cagliari, a dare l’allarme quando hanno sentito un boato.

Secondo la prima ricostruzione, si sarebbe verificato un guasto a uno dei macchinari: un rumore fortissimo, poi il fumo nero ha invaso i locali.

I residenti nella palazzina sono subiti scappati fuori e hanno richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano.

Immediato l’intervento, l’edificio è stato messo in sicurezza, i danni sarebbero limitati al macchinario.

In corso ulteriori verifiche per approfondire meglio l’accaduto.

