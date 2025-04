Il Comune ha aggiudicato i lavori per la realizzazione della rotatoria che sorgerà all’incrocio tra via Marroccu, via Cherchi e via Ghilarza, lungo la strada provinciale 70. Un’infrastruttura attesa, che oltre a favorire la totale integrazione del trasporto pubblico provinciale con quello locale e di quello su rotaia con quello dei mezzi su gomma, consentirà di programmare lo spostamento dell’autostazione Arst da via Cagliari a via Ghilarza, liberando un’area strategica per le politiche urbanistiche nel centro storico.

Sarà l’impresa ING.RC. APPALTI S.R.L. di Villagrande Strisaili a realizzare l’opera per un totale complessivo di aggiudicazione di 518.557 euro: i lavori dovrebbero avere una durata di 103 giorni, ma assessore al Traffico, Ivano Cuccu, spera possano ridursi ulteriormente per consentire l’avvio del nuovo anno scolastico con il Centro intermodale a pieno regime.

Saranno realizzati cinque rami, per agevolare il flusso veicolare e ridurre i tempi di attesa, soprattutto nelle ore di punta. “Questa infrastruttura contribuirà in maniera significativa al miglioramento del traffico e alla sicurezza della viabilità urbana, rispondendo alle esigenze di cittadini, lavoratori e utenti del trasporto pubblico – osserva il sindaco Massimiliano Sanna -. Si tratta di un’opera strategica per la città, che migliorerà sensibilmente la viabilità in un’area destinata a diventare un nodo cruciale della mobilità urbana”. Per l’assessore Cuccu la rotatoria garantirà “maggiore fluidità e sicurezza, migliorando gli accessi e riducendo il rischio di incidenti”.

