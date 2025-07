Sono due a Paulilatino le manifestazioni sulle quali l’esecutivo guidato dal sindaco Domenico Gallus ha deciso di investire i denari stanziati dall’Unione dei Comuni del Guilcier a favore dei centri dell’aggregazione per promuovere e valorizzare il territorio del Guilcier.

La scelta per Paulilatino è ricaduta sul palio de sos chinaos, in programma il 30 agosto, e su un evento dedicato alle eccellenze eno-gastronomiche in fase di organizzazione. A disposizione di ciascun Comune sette mila euro.

Somme alle quali si vanno ad aggiungere altre 10 mila euro trasferiti in questo caso dal Plus del distretto Ghilarza – Bosa per le attività culturali che possano promuovere il Guilcier.

Il palio ogni anno ha la capacità di coinvolgere tante persone, una festa di popolo dove i vari rioni si organizzano con la tifoseria e banchetti vari. E la manifestazione ha la capacità di richiamare persone anche da altre zone dell’Isola. Cinque mila euro le somme destinate al Circolo Ippico paulese che si occupa dell’organizzazione. Altri 5 mila euro saranno destinati alla Pro loco per l’organizzazione della manifestazione eno-gastronomica che promuova Paulilatino e il territorio.

