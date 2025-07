Rivoluzione del traffico in queste settimane d’estate e a Fordongianus nella via Su Legau- Caddas (prolungamento Via Rossini) dall'Area Archeologica delle Terme Romane sino al Ponte sul Tirso. Una zona frequentata da molti turisti e in occasione dei diversi eventi in programma a Fordongianus il sindaco Serafino Pischedda ha deciso di istituire il divieto di transito e di sosta dal primo agosto sino al 17 agosto.

In cartellone, infatti, il 2 agosto la premiazione del 31° Simposio di Scultura su Pietra Trachite, organizzato dal Comune. Il 7 agosto si terrà invece il Festival canoro organizzato dalla Pro loco della cittadina termale. Nell’area delle antiche terme approda poi un altro grosso evento: l'Associazione Dromos propone infatti due concerti fissati per l’11 e il 12 agosto.

Inoltre il chiosco Bar Upside Down ha organizzato per il 14 agosto una serata musicale nell'area adiacente il chiosco. “Per tutelare l'incolumità delle persone, si rende necessario disciplinare la circolazione nel tratto Su Legau-Caddas”, si precisa quindi nell’ordinanza firmata dal sindaco.

