Via libera dal Consiglio comunale agli equilibri di bilancio per l’anno in corso e definizione di una vecchia pratica debitoria risalente a circa venti anni fa.

Sul primo atto contabile, dalla relazione della responsabile dei servizi finanziari è emerso che non si registrano disavanzi, sia in termini di competenza che di cassa, né squilibri nei residui, confermando quindi la solidità della gestione finanziaria dell’Ente. La seconda questione è stata definita con il riconoscimento di un debito fuori bilancio di circa 25 mila euro, derivante da quattro sentenze esecutive emesse dalle commissioni tributarie provinciale e regionale.

Riguardano un contenzioso relativo ad accertamenti Ici sugli anni d’imposta 2006 e 2007 con il consorzio di Bonifica dell’Oristanese. Per far fronte al pagamento, è stata disposta una variazione al bilancio di previsione 2025–2027, applicando una quota dell’avanzo di amministrazione del 2024.

Durante la discussione il consigliere di opposizione Angelo Putzolu ha messo in luce come «essendo i Comuni interessati a tale vicenda diversi, è probabile che abbiano intravisto e valutato la possibilità di esito positivo. Sono dispiaciuto per l'esborso economico, ma convinto della buona fede degli amministratori che hanno adottato gli atti».

Secco invece il commento del sindaco Salvatore Pes: «La vicenda è stata trattata in modo molto superficiale e manca un parere legale in merito». L’atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo per evitare ulteriori oneri.

