Carla Del Vais è ufficialmente la nuova direttrice, curatrice scientifica e responsabile dei servi educativi del museo Antiquarium Arborense. L’archeologa, docente di Scienze dell’antichità filologico-letteraria e storico-artistica dell’università di Cagliari e già direttrice del museo civico “Giovanni Marongiu” di Cabras, ha firmato oggi il contratto che per i prossimi tre anni la vedrà alla guida della struttura intitolata a Peppetto Pau.

Inizialmente esclusa dal concorso bandito dal Comune per un vizio di forma nella presentazione della domanda, è stata riammessa a seguito di ricorso, e si è aggiudicata il primo posto nella graduatoria con un punteggio di 49 punti: 30 per i titoli, 19 per il progetto presentato. Prende possesso del suo incarico nel momento più delicato per il museo di piazza Corrias, da oltre un anno chiuso al pubblico per importanti lavori di riqualificazione.

Nei giorni scorsi la neo direttrice, assieme all’archeologa della soprintendenza Maura Vargiu, ha già effettuato un sopralluogo nelle rinnovate sale espositive dove a breve inizierà la fase di allestimento dei reperti con l’obiettivo di riaccogliere turisti e visitatori prima dell’inizio dell’estate.

