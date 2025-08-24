Ormai la tendenza è generale: le vacanze si fanno più corte. Mentre agosto si avvia agli sgoccioli, un primo bilancio non lascia proprio soddisfatti gli operatori: in Sardegna si registra un calo del 10% delle presenze. 

Federalberghi: «Sono diminuiti gli italiani in termini di giorni di permanenza, non tanto come arrivi». 

Stagione ottima invece per gli agriturismi. Si guarda a settembre: già tante le prenotazioni, per il resto si confida nel last minute. 

