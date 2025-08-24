Turismo, nell’Isola presenze in calo del 10%: si punta su settembreAnche in Sardegna vacanze più corte per gli italiani. Federalberghi: «Meno giorni di permanenza a luglio e agosto, confidiamo nei mesi di spalla»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ormai la tendenza è generale: le vacanze si fanno più corte. Mentre agosto si avvia agli sgoccioli, un primo bilancio non lascia proprio soddisfatti gli operatori: in Sardegna si registra un calo del 10% delle presenze.
Federalberghi: «Sono diminuiti gli italiani in termini di giorni di permanenza, non tanto come arrivi».
Stagione ottima invece per gli agriturismi. Si guarda a settembre: già tante le prenotazioni, per il resto si confida nel last minute.
Gli articoli completi di Piera Serusi e Roberto Secci su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e nell’edizione digitale