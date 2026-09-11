Quattrocentomila euro per rinnovare il Centro per la famiglia di via Lanusei. Il Comune di Oristano ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento, finanziato attraverso il Programma regionale Sardegna FESR 2021-2027. L’obiettivo è migliorare gli spazi e, di conseguenza, la qualità dei servizi rivolti alle famiglie.

Il Centro è un punto di riferimento per le famiglie del territorio: offre accoglienza, sostegno e accompagnamento ai nuclei con figli minori e alle famiglie che attraversano momenti di difficoltà o cambiamento. Tra le attività rientrano anche quelle legate all’affido e alle adozioni, in raccordo con i servizi sociali e sanitari del Plus.

Il progetto prevede la riorganizzazione degli spazi esistenti e la creazione di nuovi ambienti, con arredi e attrezzature tecniche e informatiche rinnovate. Sono previsti inoltre interventi sugli impianti elettrici e la realizzazione di un impianto fotovoltaico, oltre agli adeguamenti per l’illuminazione di emergenza e la sicurezza antincendio.

Dei 409.255,39 euro complessivi, 220 mila euro sono destinati ai lavori e 58 mila euro ad arredi e forniture. Le altre risorse coprono progettazione, spese tecniche, Iva, sicurezza e imprevisti.

Con l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune ha quindi definito l’intervento che ora entra nella fase operativa

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