Che futuro immagini per il luogo in cui vivi? È da questa domanda che nasce “AGITE! – Giovani Attivatori Territoriali”, il nuovo percorso gratuito promosso dalla Provincia di Oristano per coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione del futuro delle comunità locali.

L’iniziativa è rivolta a 25 giovani tra i 19 e i 35 anni residenti nei Comuni della provincia. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per leggere i bisogni del territorio, mettere in rete persone e realtà diverse e trasformare idee e proposte in progetti.

Il percorso prevede sei giornate di formazione, il 6 e 7 novembre, il 13 e 14 novembre e il 27 e 28 novembre, nella sede della Provincia. Le attività alterneranno teoria ed esperienza pratica, con metodologie collaborative e partecipative. I partecipanti lavoreranno sull’analisi delle risorse locali, sull’attivazione delle comunità, sulla progettazione in rete e sulle opportunità dei programmi europei dedicati ai giovani.

A curare la formazione sarà Silvia Di Passio, community manager e youth worker. Il punto, spiega, è evitare che idee ed energie vengano disperse per mancanza degli strumenti giusti. «È necessario quindi un supporto metodologico e sviluppare nuove competenze», sottolinea.

Per la Provincia si tratta di rafforzare il protagonismo giovanile e creare occasioni concrete di partecipazione. «Investire sui giovani significa dare loro anche gli strumenti per incidere concretamente nei luoghi in cui vivono», dice il presidente Paolo Pireddu.

Le candidature sono aperte fino al 5 ottobre 2026. La partecipazione è gratuita. Per informazioni: agite@disperdiamoci.it

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