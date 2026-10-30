Il Comune di Baressa intende autorizzare la raccolta delle olive di proprietà dell’ente. Lo ha comunicato tramite un avviso rivolto alla popolazione. Il bando prevede la concessione temporanea e gratuita di piante d'olivo di proprietà comunale, finalizzata esclusivamente alla raccolta delle olive per uso familiare, in relazione alla stagione 2026. Le piante sono suddivise in 2 lotti: il primo riservato ai cittadini (via Funtana Bella e Campo Sportivo), il secondo per il Enti del Terzo Settore (Ex R.S.U., palestra via Roma e Marrogali).

Le domande possono essere presentate entro il 2 novembre, tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo o via e-mail (indirizzo protocollo@pec.comune.baressa.or.it). Il bando integrale, allegati e modulo di domanda sono presenti presso gli sportelli comunali e nel sito istituzionale dell’ente.

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