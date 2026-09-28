Nuovo look e sottoservizi moderni a Santu Lussurgiu, approvato il progetto esecutivoOk definitivo ai lavori da 150mila euro che cambieranno il volto di via Tribuna e di un tratto di via Carippa
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Via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione di via Tribuna e di un tratto di via Carippa. La giunta comunale (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) ha approvato un intervento dal valore complessivo di 150 mila euro.
Il piano prevede un intervento organico sulla viabilità e sugli spazi interessati, con particolare attenzione alla pavimentazione in pietra lussurgese, elemento centrale della riqualificazione. Sono inoltre previsti lavori sui sottoservizi, con la sistemazione delle reti delle acque bianche, delle acque nere e dell'acquedotto, oltre agli interventi sulla rete elettrica, gli allacci e l'illuminazione pubblica.
Il progetto è finanziato con un contributo regionale di 105 mila euro destinato alla riqualificazione dei centri urbani. Ma dopo le prime stime progettuali, il Comune ha previsto un cofinanziamento, portando la disponibilità complessiva a 150 mila euro.
(Unioneonline/En.Ne.)