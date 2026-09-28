Prosegue l’iter per la riqualificazione di Casa Pili e dell’ex Scuola Elementare di Seneghe, intervento inserito nel Progetto di Sviluppo Territoriale (Iti) “La Sapienza del Villaggio: Crescita e sviluppo nel Montiferru, Alto Campidano e Planargia”. Con la deliberazione del 24 settembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), la giunta comunale ha preso atto dell’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) relativo all’intervento, approvato due giorni prima dalla giunta dell’Unione dei comuni del Montiferru e Alto Campidano.

La presa d’atto del Dip rappresenta quindi un passaggio preliminare alla progettazione vera e propria e alle successive procedure per l’affidamento dei lavori. Il progetto dovrà essere realizzato entro 36 mesi dalla sottoscrizione della convenzione di finanziamento.

(Unioneonline/En.Ne.)

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