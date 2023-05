Alla biblioteca comunale di Cabras riparte “Nati per leggere”, il programma nazionale che prevede la lettura da parte di un adulto ai bambini in età prescolare.

Da lunedì 22 maggio nella sede di via Matteotti i bambini di età compresa fra i 3 e i 4 anni e i loro genitori potranno partecipare all’iniziativa “Raccontami una storia” per conoscere i benefici della lettura “a bassa voce”, stimolando la pratica in famiglia.

Saranno le operatrici della biblioteca a proporre le letture, usufruendo di libri appositamente scelta dalle guide del progetto “Nati per Leggere”.

«Attraverso le attività previste e la consulenza del pediatra dell’associazione Culturale Pediatri si vuole rendere il genitore consapevole che la lettura non deve essere considerata un dovere ma puro piacere di sperimentare un’attività intima e di forte impatto relazionale e affettivo col proprio bambino, con benefici che coinvolgono il suo apprendimento e che rinforzano la relazione genitore bambino», scrive il Comune in una nota.

Gli appuntamenti previsti in biblioteca si svolgeranno dalle 16.30 alle 17.30.

Lunedì 22 maggio sono previste letture a bassa voce con le operatrici della biblioteca. Giovedì 1 giugno si terrà un incontro con la pediatra Maria Giuseppina Gregorio, referente per l’associazione culturale Pediatri in Sardegna e con Roberto Putzolu, referente Aib per il progetto.

Venerdì 9 giugno, invece, letture a bassa voce con le operatrici della biblioteca.

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi telefonando al numero 0783/290321 o attraverso i contatti social sulle pagine della biblioteca comunale di Cabras.

