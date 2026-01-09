Narbolia, lo sconforto del sindaco Vargiu per l'ennesimo abbandono indiscriminato di rifiutiProprio per migliorare la gestione dei conferimenti, entro il mese aprirà il nuovo Ecocentro comunale
L'ennesimo episodio di rifiuti abbandonati nel territorio comunale, questa volta lungo la strada che conduce alla pineta di Is Arenas, fa arrabbiare il sindaco Gian Giuseppe Vargiu. Di fronte all'ennesimo scempio, il primo cittadino non nasconde lo sconforto.
«Non sappiamo più come comportarci. Nonostante i nostri continui invitati al rispetto delle regole – sottolinea - c'è ancora chi si ostina a gettare i rifiuti dove capita, dentro e fuori dall'abitato. Ci dicono di installare telecamere, ma quante ne servirebbero per monitorare tutto il territorio comunale?».
Un gesto di inciviltà che fa venire meno l'impegno dell'amministrazione comunale, da tempo concentrato sulle tematiche ambientali. Proprio per migliorare la gestione dei conferimenti, entro il mese aprirà il nuovo Ecocentro comunale, una struttura moderna e facilmente raggiungibile, pensata anche per consentire consegne straordinarie rispetto al servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani, finora garantito.