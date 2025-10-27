Clima di grande emozione alla palestra comunale “Celestino Conti” dove il Basket Ghilarza giocava contro la Ichnos Nuoro per il campionato di Promozione. Ma il risultato sportivo è passato in secondo piano di fronte al momento di profonda commozione che ha preceduto la partita. Prima della palla a due, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Nicola Atzori, il giovane ghilarzese di appena vent'anni scomparso tragicamente in un incidente stradale.

Era infatti un grande appassionato di pallacanestro e, pur non praticando più attività ufficiale, era rimasto legato alla squadra locale. In un palazzetto gremito, la squadra e il pubblico hanno voluto stringersi attorno alla famiglia del ragazzo. Alla madre, Greca Murgia, è stato consegnato un pallone da gara firmato da tutti i giocatori, in segno di affetto e vicinanza.

«È stato un momento molto particolare – dichiara il coach Alessandro Cossu – e la vittoria è stata dedicata a Nicola. I ragazzi, alla fine, si sono stretti in un abbraccio per ricordare il loro ex compagno e amico». Un gesto semplice di grande significato.

