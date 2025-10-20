Domani l’ultimo abbraccio a Nicola Atzori, il 20enne di Ghilarza morto nella notte fra sabato e domenica in un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione lo schianto è accaduto in una delle curve a pochi chilometri da Nughedu Santa Vittoria. Il 22enne alla guida della Volkswagen Tiguan, avrebbe perso il controllo dell’auto che è finita contro il guard rail e poi contro un albero ribaltandosi.

Nicola Atzori, che sedeva sul sedile posteriore e pare non indossasse la cintura di sicurezza, è stato sbalzato e l’impatto non gli ha lasciato scampo. Feriti il conducente e gli altri due amici (che invece avevano le cinture allacciate), poi ricoverati negli ospedali di Nuoro e Oristano. Le loro condizioni sono stazionarie ma non preoccupano i medici anche se sono molto scossi per l’accaduto.

La Procura intanto ha aperto un fascicolo, indagato il 22enne che era alla guida dell’auto ma si tratta di un atto dovuto. Dai primi esami sarebbe emerso che il ragazzo, studente all’Università di Cagliari, fosse negativo sia all’alcoltest che a quello per accertare l’eventuale assunzione di droghe. Si attendono intanto ulteriori accertamenti, anche sull’auto per verificare un possibile guasto meccanico. Di certo, il tratto di Provinciale in cui è accaduto l’incidente è molto pericoloso con diverse curve insidiose e una scarsa segnaletica tanto che nemmeno un disperato tentativo di frenata è bastato per evitare il tremendo impatto.

