A Morgongiori, il servizio di animazione di comunità del Comune, all’interno del progetto “Centro Estivo in Allegria 2025”, organizza una gita al parco acquatico “Diverland” di Quartucciu. L’iniziativa, prevista per sabato 26 luglio, è rivolta agli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, in gemellaggio con i pari età di Pau.

Il viaggio di andata e ritorno avverrà tramite pullman con costo a carico dell’amministrazione comunale, mentre il pasto e il biglietto di ingresso saranno a carico dei partecipanti.

Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali del Comune durante gli orari di ricevimento (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 16 alle 17). La modulistica è disponibile presso gli Uffici comunali e sul sito istituzionale.

