L’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Mogorella, in collaborazione con la “Cooperativa Sociale La Clessidra”, organizza per giovedì 30 ottobre la “Festa di Halloween”.

Una serata di divertimento, nel quale sono previsti laboratori, giochi a tema, merenda, dolcetti e scherzetti.

L’appuntamento è previsto dalle 16.30 nei locali del Salone Parrocchiale. La partecipazione è gratuita e l'attività è rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Per le bambine e bambini della fascia d’età tra i 3 e i 5 anni (scuola d’infanzia) è prevista la partecipazione solo in presenza di un adulto di riferimento.

