Un milione di euro per riqualificare e mettere in sicurezza i tratti di strade provinciali che attraversano i centri abitati dell’Oristanese. È il risultato più significativo dell’ultimo Consiglio Provinciale, dove – è stato approvato un piano straordinario che consentirà di intervenire nei paesi con lavori attesi da anni.

Il progetto nasce dall’unione di due canali finanziari: 400 mila euro provenienti dall’avanzo libero dell’amministrazione provinciale e quasi 600 mila euro di trasferimenti regionali. Una manovra che permette di “mettere a terra” risorse immediatamente spendibili per la bitumatura dei tratti urbani delle provinciali.

«Siamo estremamente soddisfatti che la maggioranza abbia accolto integralmente la nostra proposta» dichiarano i consiglieri Angelo Masala, Renzo Ponti, Federica Piras e Laura Celletti. «La priorità era dare risposte rapide ai cittadini e ai sindaci che da anni chiedono interventi di asfaltatura nei centri abitati. Un ringraziamento particolare va all’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Antonio Piu, per l’attenzione costante verso il territorio e per l’apporto fondamentale delle risorse regionali».

I consiglieri del Campo Largo mettono in luce come il risultato politico è stato raggiunto in una seduta complessa. «La maggioranza si è infatti presentata senza il numero legale per poter aprire il Consiglio. Solo la nostra presenza ha permesso di avviare e portare a termine i lavori. Abbiamo garantito il numero legale per senso delle istituzioni e rispetto verso le comunità. Portare a casa un risultato da un milione di euro per i nostri Comuni, consentendo lo svolgimento della seduta, dimostra che lavoriamo seriamente per il bene della provincia».

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