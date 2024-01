Non bastava l’interruzione della corrente elettrica nella notte tra sabato e domenica, stamattina è mancata anche l’acqua in tutto il centro abitato. Questo primo ruggito d’inverno ha provocato tanti disagi a Milis, ieri black out in diverse vie dell’abitato oggi assenza di acqua dai rubinetti perché la stazione di pompaggio di Barigadu si è allagata.

Il problema è stato causato proprio dal black out notturno nell’acquedotto di Barigadu: «La pompa di sentina, a servizio della camera di manovra dello stesso sollevamento, non ha funzionato e questo ha dato luogo all'allagamento della camera, sommergendo pompe e motori elettrici e mandando in tilt l'intero impianto», questo il comunicato diffuso alla cittadinanza dall’amministrazione comunale guidata da Monica Ortu che già dalla mattina presto ha allertato Abbanoa.

Uomini e mezzi dell'ente idrico regionale «sono impegnati dalla mattina presto per risolvere il problema: hanno sostituito le pompe danneggiate e hanno assicurato che l'erogazione dell'acqua sarà ripristinata entro la giornata odierna», prosegue la nota del Comune di Milis. L'acqua sta tornando nelle case gradualmente da questo pomeriggio.

