Anche a Masullas è stato aperto il nuovo bando per il Servizio Civile Universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti.

I posti disponibili nel paese del Parte Montis sono 2, che verranno impiegati nella sede del Centro Culturale opereranno all’interno del progetto “Giovani per la Cultura”.

I volontari saranno impiegati in attività di animazione culturale e, nello specifico, nel supporto nella gestione di eventi di promozione culturale, come definizione di attività, programmazione di reading letterari, organizzazione visite culturali alla scoperta del territorio, gestione di eventi, management dei gruppi di visita culturale e nell’organizzazione di seminari di conoscenza e divulgazione della storia e del patrimonio storico del territorio.

La scadenza per inviare per poter partecipare alle selezioni, attraverso la procedura online, è prevista per il 18 febbraio.

