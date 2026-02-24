Aumentano gli scali e i passeggeri, con numeri in espansione e traffici di qualità. La stagione crocieristica 2026 è ufficialmente cominciata lo scorso 27 gennaio, con l’approdo delle prime due navi (la Silver Muse e la Viking Vesta), e andrà avanti sino al 27 dicembre. Con dati in netta crescita rispetto al 2025, presentati stamattina in una conferenza stampa – organizzata da Cagliari Cruise Port – dove si è evidenziata una tendenza positiva negli ultimi anni.

Saranno oltre 600.000 i turisti attesi nel capoluogo quest’anno, rispetto ai 477.963 del 2025, con un incremento anche degli scali che passano dai 163 da gennaio a dicembre di un anno fa sino ai 181 di ora. Un numero record, che vedrà – fra le altre cose – anche un doppio approdo settimanale di Msc.

Oltre a indicare i dati, nel corso della presentazione è stata sottolineata anche la presenza del capoluogo nei principali eventi di settore, con un approccio dedicato sul marketing e la fruibilità della città non solo nel periodo estivo. «Gli ospiti contribuiscono all’economia locale durante tutto l’anno: stiamo lavorando e vogliamo puntare sulla destagionalizzazione», ha affermato Raffaella Del Prete, direttrice generale di Gph (Porti crocieristici italiani) e general manager di Cagliari Cruise Port.

IL VIDEO DI VIRGINIA DEVOTO:

