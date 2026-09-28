Un’opportunità concreta per imparare a gestire le emergenze e proteggere la salute dei bambini. Il Comune di Marrubiu promuove un corso informativo gratuito di primo soccorso pediatrico dedicato ai genitori di bimbi da 0 a 3 anni. L’appuntamento, seguito dal vicesindaco Paolo Soru, è fissato per sabato 10 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, nella sala consiliare. ​A guidare l'incontro sarà la dott.ssa Anna Paola Pusceddu, ostetrica e istruttrice Pbls.

Durante la mattinata si affronteranno i rischi principali: ostruzione delle vie aeree, annegamento, traumi, ustioni, febbre, convulsioni e allergie, oltre ai temi della prevenzione, come il taglio sicuro degli alimenti e la scelta dei giochi. Ampio spazio sarà dato alle prove pratiche di disostruzione e rianimazione cardiopolmonare su manichini. «Investire sulla formazione dei genitori significa investire sulla sicurezza dei nostri bambini», affermano il sindaco Luca Corrias e il vicesindaco Soru, «vista l'importanza dell'approccio pratico per diffondere competenze salvavita. ​L'iniziativa è riservata ai primi 30 residenti iscritti (un genitore per bimbo). Per partecipare occorre inviare una mail a protocollo@comunemarrubiu.it. Info al 0783 8553312. Al termine verrà rilasciato un attestato».

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