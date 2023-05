In un clima di grande dolore e commozione, per l’ultimo saluto a Raffaele Manca sono arrivati in gran numero da tutta la Sardegna. Un funerale laico, tenutosi nel cimitero del suo paese dove nel 1970, a soli 27, aveva iniziato un lungo percorso politico e di amministratore militante della sinistra. Le tante tappe e battaglie dei suoi 22 anni da primo cittadino ( lo è stato sino al 1992), da consigliere regionale e parlamentare, sono state ricordate in particolare dal sindaco Matteo Manca. “Basta guardare l’abitato per rendersi di quanto ga fatto, trasformando Norbello in un paese moderno e ricco di associazioni da far invidia a paesi più importanti.”

Le lotte per la difesa dell’ospedale e dei servizi sanitari sono state evidenziate invece dal consigliere regionale Domenico Gallus e da Livio Deligia, a nome degli amici del comitato civico “Bene Comune”, di cui Manca era la guida. La sua passione per la cultura è stata invece rimarcata da Valeria Manca del gruppo dei Templari.

Parole tenere e toccanti sono arrivate prima da Battista Deiana e in chiusura da Tino Campus, che in lacrime ha salutato il suo compagno di tante comuni battaglie. Tra i partecipanti alle esequie anche il parroco Padre Paolo Contini, che non è voluto mancare per “rendere onore e merito all’impegno profuso da Manca per la crescita della comunità norbellese.”

