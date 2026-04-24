Tradizione, identità e memoria: il Gruppo folk Città di Oristano taglia il traguardo dei 65 anni e si prepara a festeggiarlo con un grande evento in piazza.

Nato nel 1961 per iniziativa di Enrico Fiori, il gruppo ha attraversato generazioni diventando un punto di riferimento nella tutela e nella valorizzazione delle tradizioni popolari sarde. Un percorso lungo oltre mezzo secolo, fatto di ricerca, passione e impegno, che ha portato Oristano e la Sardegna su palcoscenici internazionali.

L’appuntamento è fissato per il 6 giugno, in piazza Cattedrale, con la manifestazione “Abiti tradizionali, danze e suoni della Sardegna: patrimonio da vivere”. Il programma si articolerà in tre momenti: un convegno con la partecipazione di un etnomusicologo e di un antropologo, dedicato al valore della musica e della danza come strumenti di identità e socializzazione; una serata folkloristica con l’esibizione di un coro tradizionale, tamburini e trombettieri e diversi gruppi folk provenienti da tutta l’isola; e infine una cena conviviale che riunirà partecipanti e ospiti.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune, su proposta del sindaco Massimiliano Sanna e dell’assessore alla Cultura e al Turismo Simone Prevete, a conferma del rilievo culturale e sociale dell’evento.

Il pensiero va a Enrico Fiori, fondatore e anima del gruppo, scomparso nel 2023, che per primo intuì il valore di un patrimonio da custodire e tramandare. Sessantacinque anni dopo, il passo resta lo stesso: quello della tradizione che resiste e si rinnova.

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