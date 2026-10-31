Due giornate dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e architettonico del territorio, con particolare attenzione alla chiesa del Carmine. Il Comune di Mogoro si prepara a partecipare a “Italia Romanica – Le Giornate 2026”, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico, in programma il 31 ottobre e il 1° novembre.

Per l'occasione, l'amministrazione comunale intende organizzare attività collaterali alla manifestazione, prevedendo tour guidati per i visitatori affidati a guide turistiche con specifiche competenze archeologiche. L'obiettivo è offrire un percorso di conoscenza e approfondimento del patrimonio romanico locale, accompagnando il pubblico alla scoperta delle testimonianze storico-culturali presenti nel territorio.

A dare il via libera agli indirizzi operativi è stata la giunta comunale, con la deliberazione del 28 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). Per sostenere l'iniziativa è stata prevista una somma di mille euro.

Mogoro è da tempo impegnato nella valorizzazione della propria identità storica e culturale e, in particolare, della Chiesa del Carmine. Un percorso che si inserisce anche nell'adesione del Comune alla Fondazione Sardegna Isola del Romanico, alla quale l'ente ha aderito nel 2021. Le Giornate del Romanico rappresentano dunque un'occasione per far conoscere anche al pubblico di visitatori e appassionati le ricchezze architettoniche di Mogoro, inserendole in un più ampio itinerario regionale dedicato alla storia e all'arte romanica dell'Isola.

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