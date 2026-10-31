Simaxis, il Comune ha attivato lo Sportello di ProssimitàUn nuovo servizio pensato per favorire un rapporto sempre più diretto tra istituzioni e cittadini
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Simaxis ha attivato lo Sportello di Prossimità, un nuovo servizio pensato per favorire un rapporto sempre più diretto tra istituzioni e cittadini.
Lo sportello sarà operativo ogni giovedì, dalle 10 alle 12, nella sede comunale in via Oristano 6, a San Vero Congius.
«Attraverso la presenza diretta di un amministratore - si legge in una nota del Comune - il servizio offrirà un punto di riferimento per l’ascolto delle esigenze della comunità locale, l’orientamento ai servizi e il dialogo costante con i cittadini, nell’ottica di una pubblica amministrazione sempre più vicina al territorio. La cittadinanza è invitata a usufruire del servizio negli orari indicati».