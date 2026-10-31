Il Comune di Simaxis ha attivato lo Sportello di Prossimità, un nuovo servizio pensato per favorire un rapporto sempre più diretto tra istituzioni e cittadini.

Lo sportello sarà operativo ogni giovedì, dalle 10 alle 12, nella sede comunale in via Oristano 6, a San Vero Congius.

«Attraverso la presenza diretta di un amministratore - si legge in una nota del Comune -  il servizio offrirà un punto di riferimento per l’ascolto delle esigenze della comunità locale, l’orientamento ai servizi e il dialogo costante con i cittadini, nell’ottica di una pubblica amministrazione sempre più vicina al territorio. La cittadinanza è invitata a usufruire del servizio negli orari indicati». 

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