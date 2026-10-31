Siamanna, una giornata dedicata alla microchippatura dei caniL’iniziativa è in programma per mercoledì 18 novembre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Appuntamento dedicato agli amici a 4 zampe a Siamanna e Siapiccia. Mercoledì 18 novembre, infatti, dalle 11.30, nello scantinato della Ludoteca di Siamanna è in programma una giornata di microchippatura dei cani.
Per l’occasione sarà presente un veterinario della ASL di Oristano che effettuerà, gratuitamente, l’inserimento del microchip ai cani. Gli interessati, per poter usufruire del servizio, dovranno compilare una scheda, disponibile presso gli uffici comunali o nel sito istituzionale degli enti, e restituirla obbligatoriamente entro lunedì 16 novembre. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere all’Ufficio di Polizia Locale del Comune. I comuni ricordano che microchippare i propri cani è un obbligo di legge.