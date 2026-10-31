L’amministrazione comunale di Morgongiori, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Il Mosaico”, in occasione del colorato periodo di Halloween, ha organizzato un evento dedicato ai più piccoli. Questo pomeriggio, sabato 31 ottobre, a partire dalle 16, negli spazi dell’ex Scuola Elementare del paese, si terrà la “Festa di Halloween”.

Il pomeriggio si aprirà con il tradizionale “Dolcetto e scherzetto” in giro per il paese e, al termine, verranno proposti ai piccoli varie attività con giochi all’insegna del divertimento. Tutta la popolazione è invitata a partecipare.

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