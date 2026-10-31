I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Ghilarza hanno fermato un uomo e denunciato due persone con le accuse, a vario titolo, di estorsione aggravata in concorso, commessa con la tecnica del cosiddetto "finto appartenente alle Forze dell'Ordine".

I tre, tutti provenienti dalla Campania, sono stati individuati nel corso di accertamenti avviati a seguito della denuncia a Fordongianus di una anziana donna.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi appartenente alla Guardia di Finanza, l'avrebbe accusata di essere coinvolta in un furto commesso ai danni di una gioielleria di Cagliari, sostenendo che la sua carta d'identità fosse stata rinvenuta sul luogo del reato. Paventando conseguenze penali e facendo leva sullo stato di particolare vulnerabilità della donna, il sedicente appartenente alle Forze dell'Ordine l'avrebbe indotta a consegnare la somma di 3.700 euro in contanti, oltre a numerosi monili in oro, successivamente ritirati nella sua abitazione da un complice, anch'egli qualificatosi falsamente come finanziere.

Le indagini hanno consentito di individuare l'autovettura utilizzata dai presunti autori e gli accertamenti hanno quindi portato all'individuazione dei tre soggetti che alloggiavano in due strutture ricettive del capoluogo. Dalle fotografie la vittima della truffa ha riconosciuto uno dei soggetti. Il fermato è stato condotto in carcere a Massama a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre sono ancora in corso le ricerche per recuperare i beni asportati, probabilmente affidati ad ulteriori complici.

(Unioneonline/v.l.)

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