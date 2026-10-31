Baressa, arriva il "Nordic Walking": corsi gratuiti di camminata nordica per gli over 50Nuova iniziativa del progetto intercomunale che unisce quattro paesi del territorio. Le iscrizioni sono aperte sul sito e negli uffici del Comune
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Proseguono le proposte all’interno del progetto over 50 proposto alla popolazione dai comuni di Baradili, Baressa, Gonnosnò e Sini. Tra le attività previste all’interno del progetto intercomunale, ci sarà anche quella di “Nordic Walking”, conosciuta anche come “camminata nordica”, attività fisica che utilizza bastoncini a quelli utilizzati nello sci di fondo, attraverso cui ci si aiuta per spingere il corpo in avanti.
Per poter partecipare ai corsi ci si può iscrivere utilizzando i moduli presenti presso gli uffici comunali e nei siti istituzionali degli enti. Iscrizioni che poi si potranno consegnare a mano presso gli Uffici comunali oppure all'indirizzo protocollo@pec.comune.baressa.or.it. Per informazioni si può contattare il 345 9771596.